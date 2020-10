Consigli per l'asta: le fasce dei centrocampisti

Durante la pausa il ‘fanta’ si completa: anche chi comincerà dopo la sosta si trova alle prese con le decisioni più importanti. Vietato sbagliare all’asta estiva. Ecco quindi una panoramica completa sui centrocampisti. Da quelli imprescindibili a quelli rischiosi, passando per le possibili sorprese. Ecco le nostre 5 fasce CONSIGLI FANTACALCIO - I PORTIERI DIVISI PER FASCE SCOPRI LA NUOVA GAMEZONE

E’ il reparto più delicato del fantacalcio. Quello nel quale si può davvero fare di tutto e quello che spesso fa la differenza tra stagione memorabile e annata da dimenticare. Gli attaccanti devono segnare, se non lo fanno sappiamo bene identificare il ‘problema’ stagionale. A centrocampo però il discorso è differente. A parte qualche nome da bonus quasi costante (ma non ce ne sarà mai uno per ogni fantasquadra), il resto è ‘creatività’ allo stato puro. Qui le scommesse si sprecano perché è raro trovare qualcuno con perenne insufficienza in pagella e che sia sempre titolare. Nome che per molti sono ‘da scartare’ non avranno una media voto così differente da gente un po’ più ‘altolocata’. Magari i problemi saranno i bonus. In più c’è un’abbondanza tale di gente (buona) che gioca in mezzo al campo che difficilmente rimarrete ‘scoperti’. In più la profondità delle varie rose fantacalcistiche, permette anche di puntare su nomi a sorpresa. Vediamo quindi di fare le nostre consuete divisioni NOTA BENE: la seguente lista comprende i giocatori ‘listati’ come centrocampisti nel listone di Superscudetto

FASCIA 1 – LO METTO E NON CI PENSO PIU’ Si arriva a prezzi folli e spesso il pensiero di chi non li ha presi è “lo ha pagato troppo”. Poi però a fine stagione si contano i dividendi e i ‘proprietari’ di questi centrocampisti gongolano non poco. Il gap di gol e assist tra i top e gli altri molto molto evidente. Centrocampisti che giocano (bene) in attacco, rigoristi e gente è che in questa fascia da anni. Ecco a voi i gioielli di centrocampo ALEJANDRO GOMEZ & JOSIP ILICIC (Atalanta)

LUIS ALBERTO (Lazio)

HAKAN CALHANOGLU (Milan)

HENRIKH MKHITARYAN & JORDAN VERETOUT (Roma)

JOAO PEDRO (Cagliari)*

FRANCK RIBERY (Fiorentina)* Iniziamo subito dagli asterischi: nel listone di Superscudetto i due giocatori sono ‘listati’ come centrocampisti quindi, gioco forza, rientrano in questa categoria. Ovviamente dipende dalle vostre ‘fonti’ di liste metterli in attacco (andrebbero entrambi in fascia 2 con attenzione allo stato fisico di Ribery). Sono tutti giocatori che, chi per un motivo chi per un altro, garantiscono bonus ben sopra la media del resto della truppa. Ci sono specialisti di punizioni, rigori e palle inattive. Molta gente la cui squadra vive molto sull’inserimento dei centrocampisti e anche quelli che tirano con una frequenza da attaccante. Per costare costano parecchio ma difficilmente vi deluderanno in toto

FASCIA 2 – UN GRADINO SOTTO I MIGLIORI In seconda fascia ci sono centrocampisti ultratitolari o quelli che, cambiando squadra o sistema di gioco, potrebbero essere un po’ penalizzati a livello di costante presenza in campo sempre però con i bonus ‘in canna’. Alcuni magari possono sembrare sopravvalutati ma la stagione è lunga e i conti si faranno alla fine. Gente che magari, per alcuni, dovrebbe finire in altra fascia potrebbe sorprendere, sia in positivo che in negativo FILIP DJURICIC (Sassuolo)

DEJAN KULUSEVSKI & FEDERICO CHIESA (Juventus)

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

MARIO PASALIC & RUSLAN MALINOVSKIY (Atalanta)

ARTURO VIDAL & STEFANO SENSI (Inter)

RODRIGO DE PAUL (Udinese)

PIOTR ZIELINSKI (Napoli)

GAETANO CASTROVILLI (Fiorentina)

FRANCK KESSIE’ (Milan)

ROBERTO SORIANO (Bologna)

JURAJ KUCKA (Parma)

DARKO LAZOVIC (Verona) Lo avevamo detto in fase di presentazione: alcuni nomi, per qualcuno, saranno ‘troppo’ o ‘troppo poco’ ma a pensarci bene le spiegazioni ci sono: in primis la media voto che non dovrebbe essere malvagia. Certo qualcuno è ‘amico del giallo’ un po’ troppo ma compensa in positivo con i bonus. Qualche specialista a centrocampo va sempre preso e per alcuni che magari nella scorsa stagione hanno ‘toppato’, non può piovere per sempre. Solita raccomandazione sui non titolarissimi (tipo Atalanta) che sicuramente hanno una valanga di bonus in saccoccia ma che rischiano, a volte, di restare fuori dai giochi o di partecipare per pochissimi minuti

FASCIA 3 – BUONI SI’….MA NON PER OGNI GIORNATA Tra centrocampisti con non spiccatissime doti offensive e quelli che potrebbero invece non performare come i fantallenatori credono, abbiamo scelto un po’ di titolari che, stando a quanto visto, dovrebbero avere delle impennate non male in certi periodi del campionato. Tra quelli che invece hanno il giallo facile, c’è da dire che spesso la buona pagella compensa MARTEN DE ROON (Atalanta)

NICOLAS VIOLA (Benevento)

JERDY SCHOUTEN (Bologna)

MARCELO BROZOVIC (Inter)

ARTHUR (Juventus)

MATTEO RICCI (Spezia)

ROBERTO PEREYRA (Udinese)

ANTONIO CANDREVA (Sampdoria) Ballottaggi risolti a proprio favore, posto in squadra o garantito o conquistato durante la stagione. Non una valanga di bonus ma sono questi i profili che spesso si ringraziano il lunedì dopo il conteggio di rito. I top club chiaramente hanno maggior rotazione di uomini e quindi il turnover può essere un problema. Nomi che starebbero bene in fascia 2 ‘scendono’ di un posto per motivi di costanza in campo.

FASCIA 4 – IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO Certezze a basso costo e scommesse. Mettiamo tutto in questa fascia e non nell’ultima per sostanzialmente due motivi: se scommettiamo sull’expolit di un giocatore non lo consideriamo come ultimo slot disponibile in rosa perché la speranza è che possa entrare spesso in ballottaggio per una maglia da titolare nella nostra fanta formazione. Di contro ci sono quelle che si spera siano voti medi costanti. Senza troppi alti e bassi. Insomma il 6 quasi garantito. NAHITAN NANDEZ (Cagliari)

LUCA CIGARINI (Crotone)

MIHA ZAJC (Genoa)

ANDREAS PEREIRA (Lazio)

WYLAN CYPRIEN (Parma)

KAROL LINETTY (Torino)

ALBIN EKDAL (Sampdoria)

PAOLO BARTOLOMEI (Spezia)

MAMADOU COULIBALY (Udinese) I profili sono quelli che magari un po’ di allenatori hanno selezionato come potenziali affari low cost. Tre partite di campionato non bastano per bollare nel bene o nel male quindi il giudizio su molti potenziali affari è ancora sospeso… Importante però prendersi un low cost molto amico del 6. Tutti, quando ci sediamo all’asta, pensiamo di poter mettere insieme un centrocampo pazzesco ma in qualche caso scommettiamo troppo su troppi nomi. Meglio pensare anche alle giornate nelle quali servono ‘solo’ un paio di 6 per non perdere