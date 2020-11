5/10

ALBERTO CERRI (Cagliari) - CONSIGLIATO - Un super rischio di giornata per lo meno per il fatto che non dovrebbe partire dal primo minuto. Il gol in Coppa Italia potrebbe dargli la possibilità di ritagliarsi uno spazio nella sfida contro lo Spezia. Senza Simeone anche Cerri può dire la sua. Il gioco del Cagliari potrebbe premiare anche lui a livello aereo se Pavoletti non dovesse trovare la via della rete. E Cerri è uno che più volte ha deciso partite dalla panchina