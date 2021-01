3/10

MUSA BARROW (Bologna) – CONSIGLIATO – Solo due giocatori della squadra di Mihajlovic sono in doppia cifra quanto a conclusioni nello specchio da dentro l’area. Palacio e Barrow ne mettono insieme 10 a testa. Nel complesso l’attacco rossoblù fa registrare un buon 56 alla voce conclusioni in porta da dentro l’area. Difesa del Verona che non ne concede tantissimi ma è un Bologna che deve ritrovare la via della vittoria abbastanza in fretta dato che non batte qualcuno in campionato dal 29 novembre

Mihajlovic: "Critiche? Faccio come la Tatcher"