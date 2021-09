1/10

RUSLAN MALINOVSKYI (Atalanta) - Non fatevi ingannare dalla 'pochezza' offensiva dei nerazzurri nelle prime due giornata (vittoria con 2 tiri in porta e pareggio senza gol). Questo rischia di essere un anno pazzesco per l'ucraino. Oramai ha oltre 70 partite d'esperienza in A e già 16 gol fatti. Difficilmente sarà in ballottaggio con qualche compagno. Potrebbe essere la vostra svolta





Fantacalcio, i giocatori da prendere a 1