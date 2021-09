2/10

JOSIP BREKALO (Torino) - CONSIGLIATO - Un bel po' di arrivi last minute per Juric e il suo Torino. Il tecnico deve trovare assetto e interpreti giusti per iniziare a carburare. Il croato ex Wolfsburg non ha segnato moltissimo per essere un trequartista ma il +1 è spesso nelle sue corde e poi i Lupi di Germania basavano molto sulla difesa del vantaggio acquisito. Tatticamente può dirsi già pronto per la A





Il ritorno di CR7 ma non solo: il super weekend di Sky