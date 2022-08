6/10

ASSAN CEESAY (Lecce) – Lecce-Inter – SCONSIGLIATO – Attaccante presente sul taccuino di un bel po’ di fantallenatori. Qualcuno potrebbe pensare a un colpaccio fin dalla prima giornata dato che i nerazzurri, nelle varie amichevoli, hanno dimostrato di avere qualche crepa in difesa ma attenzione a non dare tutto per scontato. Il calcio di inizio agosto può essere diverso da quello ‘serio’ della prima giornata. Ad oggi ci si fida ancora della retroguardia nerazzurra e per Ceesay ci saranno altre occasioni per finire in ‘campo’ e non in ‘panca’