Chi mandare in campo e chi lasciare in panchina?

Turno di campionato molto interessante: vuoi per alcuni scontri, soprattutto nella parte bassa della classifica, sia per la gestione del turnover delle big. I 10 nomi di oggi hanno come base numerica la media dei tiri in porta da dentro l'area di rigore fatti e concessi dalle varie squadre di A nelle prime 5 giornate di campionato



LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 6^GIORNATA