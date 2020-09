Domenica si corre il GP più atteso e amato dagli italiani all'Autodromo di Monza. In Italia, la Rossa si è imposta in diciannove occasioni, l'ultima proprio 12 mesi fa con uno straordinario Charles Leclerc, che aveva interrotto un digiuno di successi a Monza che durava dal 2010. Da Ascari ad Alonso, passando per Schumi e Regazzoni, ecco le 19 vittorie del Cavallino nella gara di casa. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

