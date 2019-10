In occasione della conferenza stampa in vista del Gran Premio di Austin, 19esima prova del 2019, i dirigenti della Formula 1 hanno ufficializzato il nuovo regolamento, che entrerà in vigore nel 2021. Ross Brawn, responsabile tecnico della F1, ai microfoni di Sky ha approfondito alcuni temi: "Fare in modo che le gare siano più combattute è l’aspetto principale. Vogliamo che un buon team, con un grande pilota, possa vincere la gara. E attualmente non è possibile. Se sei un grande pilota ma non sei in uno dei 3 grandi top team non puoi vincere". Brawn fa un esempio in particolare: "Lo abbiamo visto con Fernando Alonso, uno dei migliori piloti della nostra epoca, che in McLaren non riusciva a salire sul podio. Questo non è giusto, e credo possa essere una chiave del nostro successo in futuro, se avremo un maggior numero di grandi team e piloti a correre in Formula 1".