Svelata un'anteprima, sia in un video che in alcuni renderig, di come appariranno le vetture del Mondiale tra due stagioni, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico. In conferenza, ad Austin, ne hanno parlato Chase Carey, Ross Brawn e Nikolas Tombazis. Il GP degli USA è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201)

