Curioso movimento di Hamilton che, come a Monza, nelle prove di partenza anche in Texas ha posizionato la mano sinistra più in alto sul volante (angolo alto) apparentemente per premere un pulsante. Lui stesso ha detto che la posizione gli è più congeniale. Nessun caso e tutto regolare, resta la particolarità del gesto.