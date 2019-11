Nel weekend in cui la Formula 1 è impegnata negli Stati Uniti, Sebastian Vettel lancia un insolito allarme. Terzo nelle FP1 e quarto nella seconda sessione di prove libere, il tedesco pone l’accento su una particolarità che ha notato girando in pista nel venerdì di Austin. "La marijuana è legale in Texas?" la domanda fatta ad un giornalista di Sky Sport UK da Seb, che si dice sicuro di averne sentito l’odore. Qualcosa di insolito rispetto a quelli percepiti guidando una monoposto. "L'ho avvertito in macchina. Una follia" continua il ferrarista, che sottolinea come fosse piuttosto intenso soprattutto alle curve 1 e 11.