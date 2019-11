L’unica sosta, alla fine, non ha pagato ai fine del successo della gara ma è stata decisiva per arrivare al secondo posto davanti alla Red Bull di Verstappen. Hamilton, nel secondo stint, ha gestito gli pneumatici in modo ottimo ma non è riuscito, sul finire, a tenere alle sue spalle Bottas con pneumatici molto più freschi dei suoi.

Come è stato il fine settimana della Ferrari?

Per la Ferrari la trasferta americana è stata un autentico disastro. In qualifica la velocità è stata abbastanza buona, ma in gara Leclerc, non è mai riuscito a girare su tempi similari a Mercedes e Red Bull. Il weekend americano si era già complicato durante le FP3, quando, un problema tecnico al motore endotermico della vettura di Leclerc aveva costretto i meccanici a montare la specifica 2, che, rispetto alla 3 è meno potente. In gara le cose sono andate ancora peggio visto che Vettel è stato costretto al ritiro per un cedimento della sospensione e, Leclerc, è arrivato al traguardo con 52'' di distacco dal vincitore. Difficile dire cosa non abbia funzionato anche se, osservando la SF90 in pista, sembrava avere dei chiari problemi di assetto e una grossa difficoltà nel portare in temperatura le gomme anteriori.

Il primo stint di Leclerc, con gomme medie, è stato veramente pessimo visto che, dati alla mano, ha girato con un passo superiore ai 3 di testa di oltre un secondo. Anche Leclerc è sembrato essere molto sorpreso da questa mancanza di ritmo:” Non capisco cosa sia successo nel primo stint. Dobbiamo capire perché mi mancava il grip all’anteriore sinistra. Ho faticato molto come in Ungheria. La situazione, però, è stata di differente perché lì ho sofferto dal primo all’ultimo giro, mentre qui non capisco perché il primo stint sia stato così negativo”.