Il pilota anglo-thailandese sul rinnovo in Red Bull: "Sin dalla gara di Spa il team è stato molto aperto nei miei confronti, mi sono stentito a mio agio. Sono migliorato e anche loro hanno visto che stavo andando nella giusta direzione. Bel momento per tutti, specialmente per me e la mia famiglia". Il GP del Brasile in diretta domenica alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207)