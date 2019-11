Le Ferrari sono state grandi protagoniste nel venerdì di Interlagos. Nella seconda sessione di prove libere Sebastian Vettel ha chiuso davanti a tutti, seguito da Charles Leclerc. Un rendimento che lascia ben sperare in vista di domenica, quando in Brasile si correrà il penultimo GP della stagione.

Vettel: "Conosciamo la macchina, possiamo migliorarci"

Primo nelle FP2, Vettel traccia un bilancio del venerdì: "Credo sia stata una giornata discreta, abbiamo capito di cosa ha bisogno la macchina. Adesso ormai la conosciamo abbastanza bene, credo che questo possa aiutare il bilanciamento e la nostra prestazione, sia per domani che per domenica. L'aspetto principale è che facciamo i nostri compiti adesso, e vedremo nei prossimi due giorni". Seb non pone limiti alle prestazioni della sua SF90: "Credo che possiamo guardare tutti i dettagli per migliorare la macchina, che già si è comportata bene oggi. Ho sentito che c'era del margine di miglioramento, e sono abbastanza convinto che quel passo in avanti possiamo farlo". La domenica però qualcosa potrebbe cambare: "In gara sarà difficile, gli altri sono sembrati più veloci di noi, ma tutto questo rimane in linea con quello che abbiamo visto nelle ultime gare. Non c'è nessuna sorpresa, l'obiettivo è lavorare su noi stessi per essere al massimo nel corso del weekend".