Pole di Verstappen in Brasile con una Red Bull che durante il Q3 sorprende per la velocità nel 1° e 3° settore. Strategia in gara: occhio alle temperature della pista. Il GP del Brasile domenica in diretta alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207)

Max Verstappen è riuscito ad ottenere la sua seconda pole position in carriera precedendo la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Hamilton. Solo quarto tempo per Leclerc che, per la penalizzazione di 10 posizioni, scatterà nella gara di domani dalla settima fila. In seconda fila insieme ad Hamilton partirà Bottas mentre, Albon, si è dovuto accontentare della quinta piazza. Nel “GP degli altri” ha avuto la meglio Gasly che è riuscito a qualificare la sua Toro Rosso motorizzata Honda in sesta posizione. Il pilota francese è riuscito a precedere una rinata Haas che grazie ad un ottimo Grosjean è riuscita ad ottenere un risultato molto importante per il morale di tutto il team americano.

Leclerc al via con le gomme medie

I top driver hanno deciso di qualificarsi durante il Q2 montando le gomme soft. L’unica eccezione tra i top team è stata la scelta di Leclerc che, dovendo rimontare, ha preferito il compound medio che dovrebbe garantire al pilota monegasco un primo stint piuttosto lungo. Nella giornata di sabato, la temperatura della pista era più elevata rispetto a ieri (nella fase cruciale del Q3 la pista era di 30°C) e questo ha creato qualche problema di surriscaldamento degli pneumatici. Con il fresco di ieri, la soft, aveva dimostrato di essere una gomma molto prestazionale e costante ma, con la temperatura di oggi, i piloti, in gara, potrebbero accusare qualche problema di durata. Questo innalzamento termico ha fatto cambiare il classico piano di lavoro in casa Ferrari durante le Prove Libere 3. I piloti, negli ultimi 15 minuti, hanno effettuato una simulazione di gara per provare il comportamento della SF90 con una temperatura di pista similare a quella che ci sarà nella giornata di domani. I riscontri cronometrici, come potete osservare dal grafico in basso, sono stati migliori rispetto a ieri anche se, specialmente nel long run di Vettel, si è notato un pericoloso aumento dei tempi sul giro.