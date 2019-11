Verstappen: "Oggi la macchina volava"

Il pilota della Red Bull è soddisfatto dopo la pole super, arrivata nonostante un errore. Il GP del Brasile domenica alle 18.10 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Dopo la pole position super otteuta in qualifica ad Interlagos, Max Verstappen dimostra tutta la propria soddisfazione: "Oggi la macchina è stata davvero ottima. Durante le qualifiche le temperature sono cambiate molto, e abbiamo dovuto adattarci. Fin dalle Q1 la macchina volava, è stato un piacere guidarla, sono felicissimo per questa pole". Un ottimo tempo, arrivato dopo un piccolo errore : "Al primo tentativo ho provato una traiettoria diversa, e la pista era un pochino più calda, quindi mi ha dato qualcosina in più. Nel secondo sono andato meglio. Rispetto all'anno scorso cercherò di concludere la gara, poi vedremo".