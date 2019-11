La pit-crew della Red Bull ha effettuato un pit-stop a gravità zero. I meccanici hanno portato la RB1 del 2005 a bordo di un Ilyushin Il-76 MDK, aereo utilizzato per l’allenamento dei cosmonauti russi a 10mila metri di altitudine. "Un’esperienza davvero eccezionale", spiega il capomeccanico Joe Robinson. "Qualche inconveniente comunque c’è stato, come quando uno dei ragazzi è andato a sbattere con il casco contro l’ala anteriore"