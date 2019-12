Il Mondiale di Formula 1 si è chiusa domenica, ma il 2020 è più vicino di quanto si pensi. Questa una piccola anticipazione dei lavori in corso sul circuito di Zandvoort, teatro del GP d'Olanda, new entry nella nuova stagione

Il 2019 della Formula 1 si è chiuso da pochi giorni, ma la stagione che verrà è già dietro l'angolo. Tra le novità già previste per il 2020 c'è anche l'introduzione nel calendario di due GP, in Vietnam e in Olanda.

Proprio dal tracciato di Zandvoort, ultima new entry in ordine temporale nel programma della nuova stagione, arrivano alcune immagini sui lavori in corso in vista della prossima annata.

Insomma, il 2020 della F1 è molto più vicino di quanto possiate pensare.