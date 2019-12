10/32 ©Getty

In Canada la Ferrari sfiora la vittoria. Anzi, la ottiene, ma la vede sfumare per una penalità. Sebastian Vettel taglia per primo traguardo a Montréal, ma viene poi retrocesso in seconda posizione per un contatto in pit lane con Lewis Hamilton, che centra così il quinto successo del 2019. Il ferrarista va subito a protestare con la Commissione gara, reagendo poi in questo modo al parco chiuso

VIDEO. GP Canada, gli highlights della gara