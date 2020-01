Il pilota francese nel 2020 prenderà il posto di Nico Hulkenberg. Il tradizionale shooting, che segna l'inizio della nuova stagione dei team, è stata l'occasione giusta per conoscere Ricciardo, suo compagno, ed entrare al meglio nel mondo Renault

In attesa delle presentazioni ufficiali delle monoposto di Formula Uno che ci saranno a partire dalla prossima settimana (e che potrete seguire su Skysport.it), piloti e team stanno lavorando per preparare nei minimi dettagli la stagione che sta per iniziare.

C'è anche chi, come Esteban Ocon, è a un nuovo inizio in questo caso con il proprio team, nel suo caso Renault. Il francesce, rimasto fermo un anno, è tornato a essere un pilota ufficiale e farà coppia con Daniel Ricciardo.

Come si vede nel video sotto, pubblicato dal team sul proprio profilo instagram, i due piloti sono stati impegnati negli shooting pre stagione. Ottima occasione per entrambi per cominciare a conoscersi meglio prima di iniziare a lavorare insieme sulla monoposto.

Mancano pochissimi giorni anche per vedere la nuova macchina, che sarà presentata a Parigi il prossimo 12 febbraio, dopo la Ferrari.