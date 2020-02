Ferrari, sfida in Val Gardena sul gatto delle nevi

La scuderia di Maranello si è riunita sulle Dolomiti per fare "team building" in vista della presentazione della nuova Ferrari (in programma martedì 11 febbraio alle 18:30). I protagonisti della Rossa si sono dati battaglia in una sfida molto particolare: una gara in Val Gardena con i gatti delle nevi. Al volante Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Mattia Binotto e Marc Gené. Un momento di svago, prima di concentrarsi sui prossimi test del Montmeló (19-20-21 febbraio e 26-27-28 febbraio), da vivere in diretta tv su Sky Sport F1 (dalle 14 alle 18) e sul web con il liveblog di skysport.it