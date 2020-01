Vettel, prima volta sulla nuova Ferrari

Presente a Maranello per parlare con i tecnici, il piota tedesco si è calato nell'abitacolo della vettura per il 2020. E sui social la Ferrari ripropone il primo incontro

La nuova stagione di Formula 1 è sempre più vicina. Anche per la Ferrari, che presenterà la nuova macchina il prossimo 11 febbraio, prima di tutti gli altri team.

Nella mattinata di venerdì, Sebastian Vettel è stato impegnato a Maranello in una serie di incontri con gli ingegneri in vista dell'inizio della stagione 2020. Tra questi, Seb ha avuto modo di parlare anche con il Team Principal della 'Rossa', Mattia Binotto. In più, il pilota tedesco ha avuto l'occasione per sedersi per la prima volta sulla nuova macchina.

"Felice di incontrarti"

Sebastian Vettel, terzo pilota più vincente in Formula 1 con la Ferrari dopo Michael Schumacher e Niki Lauda, si è calato nel nuovo abitacolo poco prima di mezzogiorno. Gesto importante per dare le proprie indicazioni sul sedile ai tecnici e, soprattutto, per prendere confidenza con la nuova vettura della 'Rossa', la sesta da quando Seb è arrivato nella Scuderia di Maranello. E su Instagram, la Ferrari ha riproposto il primo incontro, con tanto di descrizione: "Ciao Ferrari 2020, il mio nome è Seb. E' un vero piacere incontrarti".