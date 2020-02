Il monegasco è sceso in pista sul circuito spagnolo per un test Pirelli. Il ferrarista è il primo a provare le gomme da 18 pollici che dal 2021 saranno le uniche a disposizione dei team di Formula 1

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della Ferrari, in programma martedì 11 febbraio a Reggio Emilia, Charles Leclerc scende già in pista. Sul circuto di Jerez, il monegasco testerà, nelle giornate di sabato e domenica, le gomme Pirelli da 18 pollici che saranno usate nel Mondiale a partire dal 2021.

Il programma dopo l'inizio ritardato per poca visibilità

La nebbia presente a Jerez de la Frontera ha ritardato la discesa in pista di Leclerc. La mule car (un modello di SF90 rivista e corretta nelle sospensioni per adattarsi alle gomme ribassate) è uscita dal box solo per le 10:45, quando la visibilità è migliorata.

Completato l'installation lap, il 'Predestinato' ha poi iniziato il piano previsto dalla squadra test Pirelli, in un percorso che ha come obiettivo sviluppare i pneumatici da mettere a disposizione dei team di Formula 1 nel 2021. Si tratta della prima sessione dopo i test svolti a Dicembre ad Abu Dhabi.

La scelta Ferrari

Leclerc è il primo pilota a scendere in pista per questo tipo di sessioni nel 2020. Il 7 febbraio è anche il primo dei 25 giorni per testare le gomme da 18 pollici messi a disposizione dalla FIA per tutti i 10 team. La scelta della Ferrari è ricaduta sul monegasco perché ha un contratto che prevede la sua permanenza in Ferrari anche nel 2021, dato che il contratto di Sebastian Vettel scadrà al termine della stagione 2020.