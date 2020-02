"Chiedi a un bambino di disegnare una macchina e sicuramente la farà rossa". Così il mitico fondatore della Scuderia, Enzo Ferrari, con una delle sue frasi più famose diede la sua visione e soprattutto la sua sfumatura del mondo delle corse.

La storia, alla fine, gli ha dato ragione. Le parole di Ferrari sono trasformate verità anche dai numeri. I clienti, infatti, prediligono macchine con il colore rosso. Il picco negli anni ’90, quando l’85% delle Ferrari acquistate, a livello globale, era verniciato di rosso. Attualmente questo dato si aggira attorno al 40%.



Il rosso e le corse

Il rosso corse è da sempre la tonalità con una marcia in più, vista come linfa vitale della Ferrari. Alcuni tra i modelli più iconici, come la Ferrari 288 GTO, erano disponibili solo colorate di rosso. Lo stesso scelto per presentare la 488 Pista, l’ultima della serie 'speciali Ferrari', nata per trasferire le emozioni della pista su un auto di strada. Come ha dichiarato Nicola Boari, Head of Product Marketing di Ferrari, in occasione de salone dell’Auto di Ginevra del marzo 2018: "Il Rosso Corsa è nel DNA. Pensiamo che interpreti al meglio il legame con il marchio, è il colore che più ci rappresenta".