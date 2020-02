Svelata la SF100 a Reggio Emilia. Il team principal Binotto ha definito la nuova Ferrari "frutto del lavoro e del sacrificio del team. In questa stagione toccheremo i 1000 GP, sarà un onore e un orgoglio". E ha poi aggiunto: "Non siamo la squadra battere"

La Ferrari ha tolto i veli dalla macchina del 2020. Sul palco del teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, la casa di Maranello ha presentato la nuova monoposto, la SF1000. Un'occasione importante per piloti e dirigenti per tracciare un bilancio del lavoro fatto nel 2019 e per mostrare le ambizioni in vista della nuova stagione (da vivere tutta in diretta esclusiva su Sky Sport). Il team principal Mattia Binotto ha raccontato il lavoro dietro alla nuova Ferrari.

"Nel 2020 tante cose da celebrare. Non siamo la squadra da battere"

Queste le parole di Binotto: "Presentare una nuova vettura è sempre un'emozione. Enzo Ferrari diceva: 'Chiedete a un bimbo di disegnare una macchina e la farà Rossa'. Ed è questa emozione che ci porta al lavoro per progettare e assemblare la macchina". Il Mondiale che si aprirà con il GP del 15 marzo a Melbourne (e anche prima con i test di Barcellona, diretta esclusiva Sky Sport F1) sarà molto particolare: "Il 2020 è un anno con tante cose da celebrare: i 70 anni della F1, i 1000 GP della Ferrari. Noi ci siamo sempre stati e siamo orgogliosi di questo. la competizione fa parte del nostro DNA".

Poi spazio alla grande protagonista della serata, la SF90: Questa è la 66^vettura della Scuderia, frutto di lavoro e sacrificio, tutti valori dell'hashtag #essereferrari. E' un anno particolare per due sfide in parallelo per lo sviluppo del 2002 ma anche per il 2021. E' un gruppo giovane, dobbiamo imparare dagli errori e migliorare sull'affidabilità. Poi guarderemo al 2021. Noi però non siamo la squadra da battere perché non abbiamo vinto gli ultimi titoli e neppure l'ultimo GP. L'importante ora è la stabilità, consapevoli che siamo la Ferrari, ma che ci serve anche tempo per costruire".

A margine della presentazione, il team principal ha aggiunto altre impressioni, soprattutto in vista della prossima stagione: "I test invernali vanno presi con le pinze. Vedremo come si comporterà la nuova SF1000 in pista, la confidenza che i piloiti avranno con questa. Vedremo come abbiamo lavorato in squadra, la stessa dell'anno scorso. Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro". Un confronto con la macchina del 2019: "Sicuramente un'evoluzione, ma in cui abbiamo osato, soprattutto in tipologia concettuale". Un focus anche sui piloti: "Li ho trovati sereni, tranquilli, stanno bene. Ho visto un Sebastian concentrato.