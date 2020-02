A Reggio Emilia la casa di Maranello ha svelato la SF1000. Occasione per Charles Leclerc per commentare il 2019 e dichiarare le proprie ambizioni in vista della nuova stagione: "Voglio diventare un pilota migliore. Conosco il team, sono fiducioso per il 2020". Alle 20:30 appuntamento su Sky Sport F1 (canale 207) con "Speciale Race Anatomy" per scoprire tutti i segreti della nuova Ferrari

A Reggio Emilia la Ferrari ha presentato la nuova macchina. Svelata la SF1000, monoposto che Charles Leclerc e Sebastian Vettel avranno a disposizione nel Mondiale 2020, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport. Sarà la seconda stagione in rosso per il 'Predestinato', che non ha nascosto emozioni e ambizioni per l'annata che avrà il via con i test di Barcellona (altra esclusiva Sky).

"Sono fiducioso per il 2020"

Leclerc parla così dal palco del teatro Romolo Valli: "Ho lavorato tanto sulla parte fisica, allenandomi in montagna. Per il resto l'approccio non cambia, tanto lavoro con il team per essere un pilota migliore quest'anno e non commettere errori". E prosegue sul tema dell'"italianità" proposto dal compagno Vettel: "I tortellini? Li adoro, ma per ora devo metterli da parte".

Charles commenta anche il Mondiale appena passato: "Rispetto a un anno fa oggi l'approccio è diverso perché conosco la squadra e la vettura, anche se questa è uno sviluppo della monoposto 2019. Sono fiducioso per la prossima stagione, non vedo l'ora di iniziare e spero di fare".