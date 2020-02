Alla presentazione della nuova Ferrari SF1000, il tedesco dimostra la propria voglia di tornare in pista. E guarda verso la nuova stagione: "Impossibile fare previsioni, c'è grande impegno da parte di tutti". Alle 20:30 appuntamento su Sky Sport F1 (canale 207) con "Speciale Race Anatomy" per scoprire tutti i segreti della nuova Ferrari

Al teatro Valli di Reggio Emilia è scattato il 2020 della Ferrari. Con l'unveil della nuova monoposto, la casa di Maranello ha dato il via alla serie di presentazioni e, di conseguenza, alla stagione, che avrà inizio ufficialmente il 15 marzo con il Gran Premio di Melbourne (tutta la stagione sarà in diretta in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207). Si tratta della sesta 'rossa' di Sebastian Vettel, che dal palco di Reggio Emilia ha commentato la nuova macchina.

"C'è grande impegno da parte di tutti"

La SF100 è realtà. Vettel racconta le sensazioni di trovarsi davanti la nuova monoposto, la sesta della sua avventura in Ferrari: "E' un traguardo incredibile, ci sono tante ore di lavoro dietro. Noi ovviamente l'avevamo già vista e confrontata con la precedente, ora non vedo l'ora di guidarla. E mi sembra anche più rossa dello scorso anno".

'Seb' racconta anche il suo feeling con l'Italia: "Mi sento un po' anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari, che è una grande parte della storia italiana".

Uno sguardo anche verso la nuova stagione: "Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c'è l'impegno di chi lavora per la Ferrari. C'e' stato e c'e' un grande

impegno di tutti a Maranello. Per il resto, bisogna aspettare".