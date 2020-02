A San Valentino è in programma la presentazione della nuova Mercedes. Anticipata l'introduzione del rosso nella livrea (per motivi di sponsor), ci pensa il campione del Mondo in carica ad alzare l'attesa. Lewis Hamilton ha pubblicato sui social le foto del casco che utilizzerà nella stagione 2020, dove spicca la presenza del viola. La stagione di Formula 1 sarà in diretta esclusiva su Sky Sport F1

Manca sempre meno al via della stagione di Formula 1. Il 15 marzo le monoposto scenderanno in pista per il primo GP del 2020, in programma sul circuito di Melbourne (primo di 22 GP da seguire in diretta su Sky Sport F1). Febbraio è il mese di presentazione per i team, iniziato l'11 a Reggio Emilia con la Ferrari.

A San Valentino tocca alla Mercedes, che ha già anticipato la presenza a sorpresa del rosso sulla livrea, per motivi di sponsorizzazione.

Il nuovo casco di Lewis: spunta il viola

Anche Lewis Hamilton ha voluto annunciare una novità tramite social. Sul proprio profilo Twitter il britannico ha mostrato le foto del suo nuovo casco per il 2020. E a proposito di colori "innovativi", il campione del Mondo ha deciso di concedere un po' di spazio al viola.