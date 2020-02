A Salisburgo la scuderia italiana ha mostrato la monoposto 2020. Sarà il primo anno in Formula 1 per il team, che ha preso il posto della Toro Rosso. Di seguito, tutte le immagini della macchina di Gasly e Kvyat per la nuova stagione: si chiama AT01. I test di Barcellona in diretta esclusiva su Sky Sport F1 dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio

ALPHA TAURI, PRESENTATA LA AT01