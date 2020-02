Pierre Gasly #10

Il pilota francese ha chiuso settimo nel 2019, con un bottino di 95 punti, a -1 dalla McLaren di Carlos Sainz. Una stagione particolare, divisa tra una prima parte di deludente in Red Bull e una seconda migliore, soprattutto sotto il punto di vista dei risultati, dopo la retrocessione in Toro Rosso. Il secondo posto rocambolesco ottenuto nel GP di Interlagos, penultimo della scorsa stagione, può essere un punto di ripartenza di importante per il classe 1996 di Rouen, che si appresta ad iniziare la quarta stagione in Formula 1.

Daniil Kvyat #26

Solo 37 i punti del russo nel 2019, anno difficile da gestire e che ha come picco il terzo posto nel GP del Nurburgring, secondo podio nella storia per il team. Anche lui partito dalla Toro Rosso (nel 2014) e promosso in Red Bull nel 2015, viene poi nuovamente 'retrocesso' nella scuderia italiana a metà della stagione seguente per lasciare spazio a Max Verstappen, che da lì in poi farà le fortune della casa austriaca. Dopo una parentesi da collaudatore Ferrari nel 2018, nell'ultima stagione torna in sella ad una macchina ufficiale, proprio la Toro Rosso che ora, diventata Alpha Tauri, punta ancora su di lui.