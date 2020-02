La Williams è la settima scuderia a mostrare la propria monoposto in vista del Mondiale di F1 2020. Il team di Sir Frank ha presentato la nuova FW43 che arriva ai nastri di partenza con una line-up di piloti rinnovata dopo l'addio di Robert Kubica: accanto al britannico George Russell ci sarà il rookie canadese Nicholas Latifi. Fondata nel 1977, la Williams è il terzo team nella storia per numero di successi, con un totale di 16 titoli mondiali, 9 costruttori e 7 piloti. Il dominio negli Anni Ottanta e quello agli inizi degli Anni Novanta, però, ora appare come un ricordo sbiadito: un lento declino con gli ultimi campionati scanditi da una miriade di problemi e risultati decisamente mediocri. Nell'ultima è arrivato un solo punto in classifica ottenuto da Kubica con il decimo posto a Hockenheim. Potrebbe essere questa la stagione della reazione? Intanto la prima novità riguarda la livrea che rompe con il passato: oltre al biancoazzurro degli ultimi anni c'è tanto rosso.