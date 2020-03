Dopo i test di Barcellona, primo assaggio della stagione, finalmente si alza il sipario sul Mondiale 2020 di F1. Scopriamo quali solo le gomme scelte dai team per la gara inaugurale di Melbourne. Il Mondiale di Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Per il GP d'Australia, prima gare Mondiale 2020 di F1, Pirelli porta le gomme C2, C3 e C4, contrassegnate rispettivamente con il colore bianco (dure), giallo (medie) e rosso (morbide). La Mercedes ha fatto una scelta piuttosto aggressiva per la prima stagionale, con 10 i set di soft scelti dal campione in carica Lewis Hamilton e dal finlandese Valtteri Bottas, cui si aggiungono un treno di hard e due di medium.



Le scelte della Ferrari

In casa Ferrari opzioni in parte diverse per i due piloti il tedesco Sebastian Vettel avrà 9 treni di soft, 2 di medium e 2 di hard, mentre il monegasco Charles Leclerc potrà contare su 9 soft, 3 medium e un set di hard. Alla luce di queste scelte, Leclerc potrebbe puntare più sulla gialla, mentre Seb sulla bianca.

La Red Bull

Il team anglo-asutriaco, sia con Max Verstappen che con Alexander Albon potranno contare su 9 treni di morbide, 3 di medie e uno di dure. Quindi esclusa l’opzione hard.