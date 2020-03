Il pilota della Renault è arrivato al circuito di Melbourne con una mascherina protettiva. In Australa tra timori e precauzioni per il coronavirus, è scattato il primo weekend della stagione e all'Albert Park c'è già un notevole assembramento di tifosi. Il GP d'Australia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

A Melbourne per cercare un po' di normalità senza ovviamente ignorare quello che sta accadendo in tutto il mondo a causa del coronavirus. In Australia scatta il Mondiale di Formula 1 tra timori e voglia di scendere in pista. Esteban Ocon, francese della Renault, è stato uno dei primi piloti ad arrivare al circuito dell'Albert Park nel primo giorno, quello dedicato alla conferenza piloti. Ocon si è presentato, ma sembra sia stato anche l'unico, con una mascherina protettiva. Casi di Covid-19 hanno finora portato all'auto-isolamento di due membri del team Haas e uno della McLaren, mentre sabato scorso un caso è stato accertato tra gli ospiti dell'Albert Park Hotel, struttura molto vicina al tracciato. Intanto, già nel Day-1, c'è stato un notevole assembramento di tifosi al circuito.