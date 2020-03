Il pilota della Ferrari, nel giovedì di Melbourne, ha parlato anche delle conseguenze che potrebbero esserci sul weekend australiano e sulla stagione: "Siamo venti piloti, ci siamo già riunito per altre vicende e penso troveremmo un parere comune su un fatto importante come questo"

L'emergenza coronavirus che ha messo alle strette tutto il mondo non lascia indifferente la Formula 1, che ha provato a normalizzare una situazione complicata e che ora, dopo un caso positività in McLaren, valuta la possibilità di sospendere il primo weekend della stagione a Melbourne. "Dobbiamo credere alle precauzioni prese. Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non si arrivi a questo, ma se dovesse succedere, sicuramente dovremmo tirare il freno a mano", ha detto il ferrarista Sebastian Vettel nel giovedì di Melbourne. "Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli anni per diverse circostanze e penso ci sia un parere comune su cose importanti come questa. Saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e tirare il freno a mano".