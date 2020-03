Nel giovedì di Melbourne, suo GP di casa, il pilota della Renault sdrammatizza sulla situazione mondiale per la pandemia di coronavirus: "Calendario ridotto? Magari se vinco qui in Australia mi aggiudico anche il titolo... Situazione difficile, ma l'agonista che è in me è felice di correre". Il pilota di Perth ha anche mostrato il suo nuovo casco. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (201)