Sui social nertwork il video del pilota francese della Haas che in un "challenge anti-coronavirus" coinvolge e nomina anche altri colleghi, come Hamilton e Leclerc. C'è anche il presidente FIA, Jean Todt. Grosjean ricorda così una delle regole più importanti per tenere lontano il Covid-19: lavare bene le mani e farlo spesso



CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE