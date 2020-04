Come dopo ogni vittoria, anche al seguito del successo di Leclerc al Gran Premio virtuale d'Australia, la Ferrari ha celebrato il momento come da tradizione: bandiere all'ingresso di Maranello. E sui social: "La prima vittoria dell'anno"

Come dopo una vittoria reale. Bandiere all'ingresso di Maranello, quartier generale della Ferrari, per celebrare il successo ottenuto da Charles Leclerc al Gran Premio virtuale dell'Australia. Il monegasco, al suo debutto, ha prima conquistato la pole (per la penalità di Lundgaard) e poi fatta sua la gara dell'Albert Park. La foto delle bandiere a Maranello è stata postata sui social della Scuderia con il messaggio: "Certe cose non cambiano mai: celebriamo la prima vittoria dell'anno".