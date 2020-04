Arrivabene, l'ex team principal della Ferrari autista per gli anziani

Dal ruolo di team principal della "rossa" fino al volante, ma non quello di una Ferrari e per un gesto di solidarietà in questo difficile momento legato all'emergenza coronavirus. I soggetti più fragili, come ben noto, sono gli anziani, e Maurizio Arrivabene ha deciso di dare il proprio contributo come autista volontario. Il racconto è a firma Leo Turrini sulla prima pagina di QS Quotidiano Sportivo: l'ex team princiapal di Maranello - fin da quando è nata l'emergenza Covid-19 - ha guidato la macchina per trasportare le persone malate in clinica. Un piccolo grande gesto di affetto e solidarietà in una situazione molto complessa, non l'unico nel mondo dello sport. Di qualche settimana prima erano infatti le immagini arrivate direttamente dall'Inghilterra con un Mourinho impegnato nel distribuire cibo, medicinali e beni di prima necessità alle persone chiuse in casa a causa della pandemia, anziani in primis. Il portoghese era sceso in campo accanto all'associazione "Age UK" a Londra.