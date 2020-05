Il pilota francese si racconta a Mara Sangiorgio, dal delicato momento dei motori ("Dopo oltre 500 senza gareggiare non vedo l'ora di andare in Austria. Due gare sulla stessa pista non sono scontate") alle priorità della Renault: "Per me è grande stimolo lavorare con Daniel Ricciardo. Quest’anno non ci sarà nessuna guerra, siamo concentrati sulla crescita della squadra". E proprio Ricciardo sarà il prossimo ospite di Sky: giovedì l'intervista al pilota australiano

