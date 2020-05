Tanta concentrazione, ogni corsa come fosse reale. Anche questo è il mondo dei videogiochi per i tanti appassionati di sport. Figuriamoci con un simulatore e per un vero pilota come è Charles Leclerc. Anche troppo. Il siparietto tutto in famiglia, divertentissimo, è stato immortalato su Twitch, la piattaforma di livestreaming famosa per la sua trasmissione in diretta di eventi e competizioni legate agli eSports. Tra questi anche un rally dello stesso Leclerc, talmente concentrato sulla gara da non sentire le tante chiamate sul suo telefono e da… essersi dimenticato dell'arrivo della fidanzata! "La mia ragazza ha dovuto acquistare un'iscrizione al mio account Twitch per chiedermi nella chat del canale di aprirle la porta. Ha aspettato 25 minuti perché non riuscivo a sentire il mio telefono, avevo le cuffie ed ero molto concentrato sulla mia gara di rally" - è stato il suo messaggio su Twitter, e nel video si nota lo stupore del monegasco alla lettura del messaggio. Ma Charlotte, come ha continuato lui sui social, "si è iscritta solo per un mese…"