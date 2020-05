Torna la MotoGP virtuale: LIVE su Sky dalle 14.45

La MotoGP apre il programma di Misano: gara virtuale alle 15, impegnati tanti big come Rossi, Marc Marquez, Vinales e Quartararo. Subito dopo esordio stagionale della MotoE. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web il racconto in tempo reale su Skysport.it con il nostro live-blog

Per la MotoGP reale bisogna aspettare con ogni probabilità luglio (Dorna e le autorità locali spagnole hanno proposto di aprire il calendario a Jerez con due gare, il 19 e il 26 luglio), ma intanto prosegue il Mondiale virtuale 2020: oggi doppio appuntamento a Misano. Alle 15 la gara di MotoGP, subito dopo sarà il turno della MotoE. Il pre gara comincia alle 14.45 LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, telecronaca di Guido Meda, Mauro Sanchini e Rosario Triolo. Su Skysport.it potrete trovare la cronaca in tempo reale con il nostro live-blog.

Torna Rossi, debutta la MotoE

Si sfideranno 11 piloti di MotoGP tra cui Valentino Rossi e Marc Marquez, il vincitore della scorsa tappa di Jerez Maverick Vinales e quello del Mugello Alex Marquez. Tra gli italiani oltre al Dottore occhi puntati su Francesco Bagnaia (terzo in Spagna e trionfatore in Austria), Michele Pirro e Lorenzo Savadori. Per la prima volta scenderà in pista anche la MotoE, che vedrà schierati 9 piloti tra cui il campione del mondo in carica Matteo Ferrari.

9 giri per la MotoGP, 5 per la MotoE

La gara della MotoGP sarà composta da nove giri, mentre quella della MotoE da cinque tornate in una sfida che si svolgerà con il videogame MotoGP 20. Sviluppato dall'azienda italiana Milestone, è disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows.

Tecnodovi, terzo episodio

Non solo gare virtuali: questa sera alle 20 andrà in onda la terza puntata di "Tecnodovi": Andrea Dovizioso mostra i segreti del box Ducati, raccontando come si prepara la moto per una gara di MotoGP. In questa puntata si parlerà di elettronica e di setting.