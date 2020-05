Il GP d'Olanda di Formula 1 non si disputerà in questa stagione. La comunicazione ufficiale della cancellazione della gara, prevista inizialmente a inizio maggio e già posticipata un mese fa a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, è stata data dagli organizzatori sul sito del circuito di Zandvoort. Il GP d'Olanda, che tornava in calendario dopo 35 anni di assenza, si disputerà regolarmente nel 2021. Quello olandese è il quarto GP che non sarà recuperato dopo Australia, Monaco e Francia, con Liberty Media intenta in queste settimane a stilare il nuovo calendario.