Certi amori non finiscono, diceva la canzone. Vale sicuramente per Kimi Raikkonen e la Ferrari, che si sono lasciati due anni fa dopo una lunga e proficua storia. La Scuderia ha infatti regalato al finlandese, ultimo ad aver portato il titolo mondiale piloti a Maranello nel 2007, la monoposto con cui ha conquistato il GP degli USA 2018. Perché quella gara è tanto speciale? Perché é stata l'ultima affermazione di Kimi a bordo della Ferrari, la 10^complessiva, la prima dopo essere tornato a Maranello. Ad Austin, al volante della SF71H, Raikkonen si impose davanti a Verstappen e Hamilton, centrando il 21° successo della carriera e il 235° nella storia del Cavallino. Una volta ricevuto il regalo, il 41enne finlandese dell'Alfa Romeo ha voluto ringraziare la sua vecchia scuderia con una story su Instagram, piazzando subito il prestigioso cimelio in mezzo alle amate moto da cross, tutte marchiate con il numero 7, lo stesso che campeggia sul musetto della sua Ferrari.