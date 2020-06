A S(or)passo nel tempo: ritiri mondiali

Un titolo suggellato con una vittoria è il massimo, con un piazzamento è già qualcosa sottotono, ma vincere un mondiale con un ritiro... Tra le 'vittime' più illustri, anche Lauda, Prost, Senna, Hamilton e Schumacher: ripercorriamo i casi più bizzarri CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Mai come in questo caso la statistica ci aiuta a marcare una linea netta tra Formula 1 “d’epoca” e “moderna”. Nei primi 50 anni del mondiale il titolo è stato assegnato in seguito ad un ritiro in 23 occasioni, mentre dal 2000 in avanti è successo solo una volta, anzi mezza. Ripercorriamo i casi più bizzarri.

Ritiri multipli negli anni ‘50 Negli anni ‘50 la Formula 1 permette di condividere una vettura: non c’è il mondiale costruttori e quindi, assegnando i punti ai piloti è logico che il protagonista sia l’essere umano, indipendentemente dalla vettura. Succede così che se un pilota di punta di un team rompe, si ferma ai box, ad un compagno di team viene segnalato di rientrare, questi smonta di vettura, ed il “capitano” riparte. Si decide così il primo mondiale della storia, quello del 1950: la lotta a Monza è tra Farina e Fangio. L’italiano veleggia verso la vittoria, mentre l’argentino ha un problema al cambio. Nessun problema: si ferma e Taruffi gli cede la monoposto, ma non è giornata, rompe una valvola e si ritira definitivamente, consegnando il titolo a Nino. Nel 1956 la scena è simile: siamo sempre a Monza, uno dei due protagonisti è sempre Fangio, ma il rivale questa volta è Moss. Ed è di nuovo Fangio a rompere, questa volta lo sterzo. Sembra -di nuovo- finita, perché Peter Collins, compagno di Juan-Manuel è a sua volta in lizza per il mondiale, quindi è illogico che si fermi. Invece, in un gesto di sportività che ha pochi eguali, Peter cede la sua Ferrari a Fangio, che finisce secondo dietro a Moss e vince il quarto titolo.

Clark e l’olio Jim Clark è scomparso con tre mondiali al suo attivo, ma potevano essere cinque, visto che in due casi dei problemi meccanici lo hanno privato del titolo nella gara decisiva. Il primo è accaduto in Sudafrica nel 1962 a East London: Clark è in testa davanti al rivale Graham Hill, ma un bullone si svita, causa una perdita d’olio e lo appieda. Sfuma il suo primo mondiale, che va a Hill. Due anni dopo per Jim, in Messico, le speranze matematiche sono ridotte, e, nonostante sia in testa, con Hill in terza posizione il titolo andrebbe a Graham, ma il tamponamento di Bandini al suddetto lo rimette in prima posizione in campionato. A sette giri dalla fine la seconda beffa in tre anni: di nuovo una perdita d’olio! Clark prova a portare la vettura al traguardo, ma il motore cede all’ultimo giro. Vince Gurney e Surtees, con il secondo posto, porta il titolo a Maranello.

I doppi ritiri mondiali Ci sono stati mondiali decisi per un ritiro del leader e dello sfidante? Sì, il primo caso è nel 1966. Non siamo alla gara finale del campionato, siamo a Monza, a due GP dal termine, ma il vantaggio di Jack Brabham è tale che può laurearsi campione. Al 7° giro, l’australiano è già fuori per una perdita d’olio e Surtees rientra in gioco, ma al 32° passaggio il KO decisivo: Surtees è appiedato da una perdita di carburante e Jack è campione. Nel 1971, in Austria, si decide tutto in quattro giri: al 31° Jacky Ickx è fuori per la rottura del motore, e Stewart è matematicamente vincitore con tre gare da disputare, ma non termina la gara. Rompe un semiasse al 35° passaggio, parcheggia, e torna ai box firmando autografi. Da campione. Per Ickx si tratta della seconda rottura in due anni che dà il titolo ad un rivale. Quella dell’anno prima, per molti, è stata quasi provvidenziale: a Watkins Glen una perdita di benzina lo mette fuori gioco e consegna il mondiale a Jochen Rindt, scomparso un mese prima a Monza.

Lauda, Mansell e i litigi Scorrendo i vari mondiali decisi per i ritiri, non si può dimenticare il GP del Fuji 1976, con Lauda che abbandona la sua Ferrari intatta: non se la sente di correre sotto il diluvio e Hunt ne approfitta. Avanti veloce dieci anni: boom! L’esplosione della posteriore sinistra di Mansell ad Adelaide. Titolo a Prost. Altro anno e altro “boom”: questa volta è un incidente in prova. Il protagonista è sempre Mansell, che si schianta nelle prove in Giappone: la sua assenza in gara dà il titolo al compagno di team Piquet. Poi, cominciano i problemi. Nel 1989, 1990, 1994 e 1997 ben quattro mondiali vengono decisi per collisioni tra i duellanti per il titolo: quasi uno su due in questo arco temporale particolarmente bellicoso. Nei primi due casi i protagonisti sono Senna e Prost, negli ultimi due Schumacher, rispettivamente contro i figli d’arte Damon Hill e Jacques Villeneuve. Fiumi di inchiostro sono stati scritti su questi incidenti e non ci dilunghiamo oltre...