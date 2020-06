Hamilton: "Statua schiavista resti nel fiume"

Lewis Hamilton prende le difese dei manifestanti che a Bristol hanno abbattuto e gettato in acqua la statua dello schiavista Edward Colston: "Deve rimanere nel fiume, così come le 20mila anime africane che sono morte in viaggio. Non bisogna celebrarlo", ha spiegato il campione del mondo

"Dovrebbe restare nel fiume". Questo il pensiero di Lewis Hamilton su Instagram a proposito della statua di Edward Colston, che nei giorni scorsi, a Bristol, i manifestanti hanno abbattuto e poi buttato in acqua durante le proteste per l'uccisione di George Floyd a Minneapolis. "Colston - ha scritto il pilota della Mercedes - era un mercante di schiavi. La statua di quell'uomo dovrebbe rimanere nel fiume proprio come le 20mila anime africane che sono morte durante il viaggio fino a qui e gettate in mare, senza sepoltura e memoriale. Li ha rubati alle loro famiglie, al loro paese e non deve essere celebrato". Secondo Hamilton il monumento di Colston abbattuto "dovrebbe essere sostituito con un memoriale per quelli che ha venduto e per tutti quelli che hanno perso la vita". Il sei volte campione del mondo aveva anche postato su Twitter una foto dell'imponente manifestazione che si è tenuta davanti alla Casa Bianca, in cui è stato esposto lo striscione "Black Lives Matter", con scritto "E non dimenticarlo...". Nei giorni scorsi, Hamilton aveva espresso in più di un'occasione il suo supporto al movimento per i diritti delle persone afroamericane, ammettendo anche di essere stato picchiato e bullizzato in gioventù proprio per il colore della pelle.