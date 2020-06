Un test al Mugello il 23 giugno della Ferrari fa sognare i tifosi italiani: che sia un indizio per l'inserimento del GP sul circuito toscano nel Mondiale 2020? Facciamo un passo indietro: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno in pista martedì prossimo al Mugello per il secondo filming day. I due piloti della Rossa correranno dunque con la monoposto del 2020, seppur con una limitazione massima di 100 chilometri da percorrere. La giornata, che serve alla Scuderia per fini promozionali, è stata spostata in Toscana per evitare assembramenti a Fiorano, pista su cui si è rivisto ieri Leclerc, che ha addirittura guidato la sua Ferrari per le strade di Maranello. L'arrivo della Rossa può anche essere letto come un indizio per la nomina del Mugello quale nuovo GP di questo Mondiale 2020, falcidiato dall'emergenza Covid-19. Proprio ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aveva parlato in toni ottimistici: "Un secondo Gran Premio di Formula 1 quest'anno è praticamente certo, quindi ce la possiamo giocare per la prima volta per un evento che sarebbe storico, rimarrebbe negli annali dello sport mondiale dell'automobilismo ma anche nella storia di Firenze - ha detto -. Incrociamo le dita. Mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all'autodromo del Mugello". Entro la fine della prossima settimana prossima si scoprirà il resto del calendario del Mondiale, con o senza Mugello.