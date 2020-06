A 110 giorni dall'ultima giornata di test sul tracciato di Barcellona, si è riacceso il motore della SF1000: la Ferrari è andata 'a spasso' tra le strade di Maranello, per raggiungere la pista di Fiorano. Le prime parole di Leclerc: "Non sono uno che ama alzarsi dal letto all'alba ma questa mattina c'era un ottimo motivo per farlo. Forse abbiamo svegliato qualcuno ma è stato bello guidare sulle strade di Maranello la SF1000. È stata una grande emozione poter tornare in macchina oggi e soprattutto farlo su un tracciato così particolare. Rientrare nell'abitacolo mi ha fatto sentire come essere di nuovo a casa. Ci è sembrato un modo bello e divertente per dire che siamo pronti a tornare in pista. Adesso non vedo l'ora di poter guidare la SF1000 in Austria".