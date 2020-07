Sui social della Mercedes il casco di Hamilton per il Mondiale 2020. La scritta "Black Lives Matter" col simbolo del pugno e una modifica alla frase che il britannico ha sempre avuto sulla parte posteriore del casco: "Still I Rise" diventa "Still We Rise". Ulteriore messaggio per un'unità d'intenti contro le discriminazioni e le ingiustizie

