F1 e MotoGP: super weekend di motori su Sky

Dall'Ungheria alla Spagna, dalla F1 alla MotoGP: i motori questa settimana raddoppiano, in diretta sui canali Sky e online su Skysport.it i GP dei Mondiali delle quattro e delle due ruote. Per la F1 oggi si comincia alle 17.45 con Paddock Live Pit Walk, per la MotoGP occhi puntati sulla conferenza piloti delle 17, con gli approfondimenti in Paddock Live Show

Motori in primo piano questo weekend su Sky: i piloti di Formula1 hanno appuntamento con la terza gara della stagione sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, mentre quelli della MotoGP saranno impegnati nel primo GP della stagione sul tracciato di Jerez, dove ieri hanno svolto una giornata di test. Spettacolo doppio, dunque, che sarà possibile vivere live su Sky. Il GP di F1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201) domenica 19 luglio, gara in programma alle 15.10. E non toccherà solo alla F1: scenderanno in pista anche F2 e F3. Dall'Ungheria alla Spagna, dalla F1 al Motomondiale: il primo appuntamento live è fissato per oggi con la conferenza piloti, domenica le gare in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (canale 201): Moto3 alle 11.00, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. E c'è anche spazio per la MotoE: gara al via alle 10. Ecco la programmazione completa di F1 e MotoGP sui canali Sky, senza dimenticare che potrete seguire il racconto live anche su Skysport.it con i nostri live-blog.